خمسة قتلى في إطلاق نار بإلينوي

قال مسؤولون إن خمسة أشخاص قتلوا الجمعة في إطلاق نار بإحدى ضواحي أورورا بولاية إلينوي.

وقالت الشرطة إن مطلق النار هو غاري مارتين (45 عاما) وإن الهجوم استهدف مخزنا صناعيا كان مطلق النار موظفا فيه حسب شهود عيان.

وأكدت الشرطة مقتل مطلق النار.

وكان حساب المدينة على تويتر قد نشر أن المنطقة لا تزال مغلقة بسبب الحادث، مؤكدة خبر القبض على مطلق النار.

وقال حساب شرطة أورورا في تغريدة في وقت سابق "لدينا حادث إطلاق نار نشط.. يرجى تجنب المنطقة".

وتعرف أحد العاملين في المصنع على مطلق النار وقال إنه زميله في العمل، وخرج من باب خلفي للمصنع بمسدس ليزر مشيرا إلى أنه رأى أناسا ينزفون.