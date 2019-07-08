مصدر: اعتقال مدير صفحة داعمة لمبارك

قال مصدر في حملة "آسفين يا ريس" الداعمة للرئيس المصري الأسبق حسني مبارك إن قوات الأمن اعتقلت منذ ساعات مدير صفحة الحملة على فيسبوك كريم حسين من دون توضيح الأسباب.



وأكد المصدر أن الحملة "لا علاقة لها بأي جماعات مخالفة لسياسة الدولة" وأنها "ساندت القوات المسلحة والدولة في حربها على الإرهاب والجماعات الإرهابية ولم يصدر عنها أي أعمال مخالفة للقانون أو ضد توجيهات الدولة المصرية".

وأضاف أنها كانت "أول من حشد لثورة 30 يونيو ومن دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي بدءا من التفويض حتى الرئاسة".



يذكر أن حملة "آسفين يا ريس"، هي حملة أطلقها مؤيدو مبارك بعد احتجاجات 25 يناير 2011 للتعبير عن "أسفهم" لما حدث له.

وتنشر الصفحة على فيسبوك منشورات مؤيدة لسياساته وتقارن أحيانا بين الوضع في عهده وفي عهد السيسي خاصة من الناحية الاقتصادية.