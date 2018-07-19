فيفا يغرم الاتحاد المصري لكرة القدم

قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) فرض غرامة مالية على الاتحاد المصري لكرة القدم قدرها 50 ألف دولار، لانتهاكه قواعد فيفا المتعلقة بفترة الراحة الزمنية للمنتخبات التي شاركت في كأس العالم.

وذكر الموقع الرسمي لفيفا أن الاتحاد المصري لم يلتزم بالقواعد التي تنص على عدم لعب مباريات دولية ودية خلال الفترة ما بين 21 و27 أيار/مايو، لاعتبار ذلك مخالفة للوائح الاتحاد المتعلقة بخوض مباريات في تلك الفترة لكونها راحة إلزامية "خصصت لحماية اللاعبين قبل المونديال".

يشار إلى أن المنتخب المصري خاض مباراة ودية مع نظيره الكويتي في 25 أيار/مايو الماضي، في إطار استعدادات الفراعنة لنهائيات كأس العالم آنذاك، والتي أقيمت في روسيا وتوج بها المنتخب الفرنسي.