صور جميلات المونديال.. الفيفا يحذر

دعا فيديريكو أدييكي، رئيس قسم الاستدامة والتنوع في الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) المصورين إلى عدم التركيز على المشجعات في مباريات كأس العالم الحالية في روسيا.

وفي ندوة خصصت لمناقشة التنوع ومكافحة التمييز، قال مسؤول الفيفا إن المنظمة أمرت مذيعيها بعدم التركيز على المشجعات خلال نقل المباريات.

وأوضح أن الفيفا نسق مع المنظمين المحليين والشرطة لتحديد الأشخاص المسؤولين عن حالات التحرش، وأوضح أنه تم طرد عدد من المتحرشين من روسيا.

وخلال الندوة، قال بيارا باوار، رئيس شبكة FARE ضد التمييز والتي تقدم المشورة للفيفا إن التحيز الجنسي هو أكبر مشكلة تواجهها البطولة الحالية، رغم أنه قبل انطلاق البطولة كانت المخاوف تتعلق برهاب المثلية الجنسية والعنصرية على أساس العرق.

وأشار إلى أن المنظمة رصدت حتى الآن أكثر من 30 حالة تحرش جنسي في الشوارع بنساء غالبيتهن روسيات، وحالات أخرى لصحافيات تعرضن لمضايقات جنسية وهن على الهواء.

لكنه قال أيضا إن التجربة "كانت إيجابية بشكل كبير عموما"، لافتا إلى أن "بطولة كأس العالم تخلق بيئة خاصة".

ولأول مرة في تاريخ نهائيات كأس العالم، اعتمد الفيفا نظام مراقبة خاص بمكافحة التمييز في جميع المباريات.