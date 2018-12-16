الفقر في العالم العربي.. أرقام صادمة

"لموقع الحرة"/ كريم مجدي

حلم كبير يراود خيال رئيس البنك الدولي جيم يونغ كيم، الذي يتمنى رؤية العالم قد تخلص من الفقر بحلول عام 2030.

الحلم قد يبدو مستحيلا، لكن بالنظر إلى ما حققته المنظمات الدولية في حل بعض الأزمات العالمية أو تخفيفها، مثل تحجيم أمراض كالإيدز أو الجدري أو حماية طبقة الأوزون، فلا تزال هناك بارقة أمل.

ما يرفع من من آمال كيم، التقدم الاقتصادي الذي تحقق في أنحاء العالم وأدى إلى تراجع عدد الفقراء، لكن لا يزال نصف سكان العالم تقريبا أو ما يقارب 3.4 مليار نسمة يعانون من الفقر، حسب دراسة البنك الدولي.

ويصدر البنك الدولي، تقريرا كل عامين باسم "حل معضلة الفقر"، ويتناول فيه نسب الفقر حول العالم ومحددات وتعريفات الفقر، وحاليا يوصف بالفقر كل من عاش بأقل من 3.20 دولار في اليوم في البلدان متوسطة الدخل. أما صفة الفقر المدقع، فتقع على من يعيش على أقل من 1.90 دولار للفرد في اليوم.

وبحسب تقرير البنك الدولي الصادر في 17 تشرين الأول/أكتوبر 2018، فإن القضاء على الفقر المدقع يظل تحديا ضخما رغم التراجع الكبير في معدلاته.

ووفقا للتقرير، فإن هناك أكثر من 1.9 مليار شخص، أو 26.2 في المئة من سكان العالم يعيشون على أقل من 3.20 دولار للفرد في اليوم في عام 2015، كما أن هناك نحو 46 في المئة من سكان العالم يعيشون على أقل من 5.50 دولار للفرد في اليوم.

وقد نشرت الأمم المتحدة بالتعاون مع جامعة أوكسفورد، مؤشرا للفقر متعدد الأبعاد، يقيس الفقر سواء على مستوى الصحة أو التعليم أو مستوى المعيشة.