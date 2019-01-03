إذا كنت ترغب في تعلم البرمجة بطريقة عملية سهلة، غوغل يمكنك من ذلك عن طريق تطبيق "غراس هوبر"/(Grasshopper) للهواتف الخلوية؛ الذي يقدم دروس البرمجة عن طريقة الألعاب.

ويعرض التطبيق، وهو يعد أحد مشاريع حاضنة غوغل "أريا 120"، أساسيات برمجة "جافا سيكربت" من خلال ممارسة الألعاب والألغاز.

يستخدم التطبيق أكثر من 1.6 مليون مستخدم، نحو 100 ألف منهم أكملوا المراحل جميعها.

وترى غوغل أن أي شخص يستطيع تعلم البرمجة وهي ليست حكرا على المبرمجين ، فـ"غراس هوبر" يساعدك في فهم أساسيات الخوارزميات والبرمجيات بطريقة سلسة، إذ تؤكد المؤشرات أن استخدام التطبيق لأسبوعين غالبا ما يشكل دفعة هامة للطلبة في تعزيز ثقتهم بأنفسهم لتعلم البرمجة.

وتجيب غوغل عن سؤال هام: لماذا ينجح البعض في البرمجة فيما يخفق آخرون؟ بالفشل، إذ أن أفضل مستخدمي التطبيق هم الأكثر إخفاقا في حل الألغاز.

وأفضل ما في التطبيق أنه يمكنك التعلم من خلاله في أي وقت وفي أي مكان، إذ لم تعد تحتاج إلى جهاز حاسوب أو منصة عمل متخصصة من أجل ذلك، وامتلاكك لهاتف ذكي يكفي لذلك.