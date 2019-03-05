ساوث كارولاينا.. ظهور الفائز بـ 1.5 مليار دولار

أعلنت هيئة اليانصيب في ساوث كارولاينا أخيرا ظهور الرابح بأكبر جائزة يانصيب في تاريخ الولايات المتحدة بقيمة 1.5 مليار دولار، والتي فاز بها نهاية تشرين أول/ أكتوبر 2018.

وكانت قد أثيرت شكوك حول مصير الرابح بعد عدم تقديم أي شخص البطاقة الرابحة للجائزة.

ولم تفصح الهيئة عن اسم الفائز بعد.

وقالت الهيئة في بيان صحافي الاثنين إن الفائز فضل الحصول على المبلغ دفعة واحدة ليحصل على ما قيمته 878 مليون دولار، كما سيتم منح المتجر الذي اشترى منه البطاقة 50 ألف دولار، وستستفيد المقاطعة من 61 مليون دولار بدل ضريبة دخل من الرابح.

وأشارت الهيئة إلى أن إعلان تفاصيل أكثر حول رابح البطاقة سيتم قريبا، من دون الإفصاح عن سبب تأخره بالتقدم للحصول على مبلغ الجائزة.