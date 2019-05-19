الغضبان: إجلاء موظفي إكسون موبيل غير مبرر

قال وزير النفط العراقي ثامر الغضبان الأحد إن إجلاء إكسون موبيل موظفيها الأجانب من حقل غرب القرنة في جنوب العراق السبت "غير مقبول أو مبرر".

وأضاف الغضبان الذي يشغل أيضا منصب نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة في بيان أن انسحاب عدد من العاملين في شركة إكسون موبيل بشكل مؤقت أو احترازي رغم أعدادهم القليلة ليس له علاقة إطلاقا بالوضع الأمني في الحقول النفطية بجنوب العراق أو تهديدات ما، وإنما هو "لأسباب سياسية"، على حد تعبيره.

ووجه الغضبان رسالة إلى المسؤولين في شركة إكسون موبيل يطلب إيضاحات حول الأمر، إذ سيحدد اجتماع خلال الأسبوع لبحث طلب الشركة انسحاب العاملين فيها.

ونقلت وكالة رويترز عن ثلاثة مصادر السبت أن شركة إكسون موبيل أجلت جميع موظفيها الأجانب من حقل غرب القرنة 1 النفطي في العراق.

وكانت واشنطن قد دعت رعاياها الموجودين في العراق إلى اليقظة، وذلك بعد ارتفاع حدة التوتر مع إيران.