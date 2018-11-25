الغرب الأوسط.. إلغاء مئات الرحلات الجوية

أدت عاصفة ثلجية ضربت مناطق في الغرب الأوسط الأميركي الأحد إلى إلغاء وتأجيل مئات الرحلات الجوية وإغلاق طرق سريعة رئيسية.

ويعتبر هذا اليوم هو أحد أكثر أيام السنة ازدحاما في الولايات المتحدة، لأنه يأتي بعد انتهاء عطلة عيد الشكر.

وألغيت نحو حوالي 600 رحلة جوية بينما تم تأجيل 700 أخرى، بحسب خدمة تتبع الرحلات الجوية "Flight Aware".

وكانت معظم الرحلات الملغاة في شيكاغو ومدينة كنساس سيتي.

وتضرب عاصفة ثلجية ورياح قوية عدة مناطق، خاصة في ولاية إلينوي، حيث يوجد مطار أوهير الدولي في شيكاغو، ومنطقة البحيرات العظمى وكذلك في ولايات آيوا ونيبراسكا وكنساس وميزوري.

وأعلنت ولاية كنساس حالة الطوارئ مع إغلاق أجزاء كبيرة من الطريق السريع "70" الذي يمر بمعظم مناطق الولاية. وتم أيضا إغلاق جزء من الطريق "29" في ميزوري.

ومن المتوقع أيضا تأثر أجزاء من ولايتي ميشيغان وإنديانا بالثلوج بحلول الاثنين.