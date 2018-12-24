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صور.. عواصم عربية تحتفل بعيد الميلاد

احتفالات الكريسماس في دمشق، 14 كانون الأول/ديسمبر Photo: Reuters

مع اقتراب عيد الميلاد في 25 كانون الأول/ديسمبر، أخذت عواصم ومدن عربية تتزين قبل المناسبة بأيام وحتى أسابيع.

فلسطين

في القدس، ارتدى رجل زي بابا نويل مصطحبا معه في عربته، بطريرك اللاتين في القدس بييرباتيستا بيتسابالا، متوجها إلى بيت لحم من مقر البطريركية في القدس القديمة.

رجل في زي بابا نويل مصطحبا معه في عربته بطريرك اللاتين في القدس بييرباتيستا بيتسابالا
رجل في زي بابا نويل مصطحبا معه في عربته بطريرك اللاتين في القدس بييرباتيستا بيتسابالا

رجل في زي بابا نويل مصطحبا معه في عربته، بطريرك اللاتين في القدس بييرباتيستا بيتسابالا
رجل في زي بابا نويل مصطحبا معه في عربته، بطريرك اللاتين في القدس بييرباتيستا بيتسابالا

بابا نويل يحيي رجل دين قبطيا أرثوذكسيا
بابا نويل يحيي رجل دين قبطيا أرثوذكسيا

بطريرك اللاتين في القدس بييرباتيستا بيتسابالا
بطريرك اللاتين في القدس بييرباتيستا بيتسابالا

لبنان

أما في لبنان، فقد بدأ الاحتفال مبكرا هذا الشهر في ميادين بيروت والجبيل وزغرتا، بوضع شجرة عيد الميلاد، بالإضافة إلى بعض العروض.

احتفالات عيد الميلاد في جبيل‎
احتفالات عيد الميلاد في جبيل‎

احتفالات عيد الميلاد في جبيل‎
احتفالات عيد الميلاد في جبيل‎

احتفالات عيد الميلاد في زغرتا
احتفالات عيد الميلاد في زغرتا

احتفالات عيد الميلاد في بيروت
احتفالات عيد الميلاد في بيروت

احتفالات عيد الميلاد في بيروت
احتفالات عيد الميلاد في بيروت

الأردن

في الأدرن، احتفل المسيحيون الكاثوليك بعيد الميلاد داخل كنيستهم، حيث ارتدى الأطفال أزياء بابا نويل، فيما توجه بعضهم لالتقاط الصور مع أشجار عيد الميلاد المنصوبة في العاصمة عمان.

أردنيون يحتفلون بعيد الميلاد، 23 كانون الأول/ديسمبر
أردنيون يحتفلون بعيد الميلاد، 23 كانون الأول/ديسمبر

أردنيون كاثوليك يحتفلون بعيد الميلاد، 23 كانون الأول/ديسمبر
أردنيون كاثوليك يحتفلون بعيد الميلاد، 23 كانون الأول/ديسمبر

أردنيون كاثوليك يحتفلون بعيد الميلاد، 23 كانون الأول/ديسمبر
أردنيون كاثوليك يحتفلون بعيد الميلاد، 23 كانون الأول/ديسمبر

أردنيون كاثوليك يحتفلون بعيد الميلاد ويلتفون حول شجرة عيد الميلاد بعمان، 23 كانون الأول/ديسمبر
أردنيون كاثوليك يحتفلون بعيد الميلاد ويلتفون حول شجرة عيد الميلاد بعمان، 23 كانون الأول/ديسمبر

شجرة عيد الميلاد بعمان، 23 كانون الأول/ديسمبر
شجرة عيد الميلاد بعمان، 23 كانون الأول/ديسمبر

العراق

وفي العراق عمت مظاهر الاحتفال في بعض مناطق الموصل وبغداد.

احتفال بالكريسماس في إحدى كنائس الموصل، 24 كانون الأول/ديسمبر
احتفال بالكريسماس في إحدى كنائس الموصل، 24 كانون الأول/ديسمبر

مظاهر الكريسماس في الموصل، 24 كانون الأول/ديسمبر
مظاهر الكريسماس في الموصل، 24 كانون الأول/ديسمبر

مظاهر الكريسماس في بغداد، 22 كانون الأول/ديسمبر
مظاهر الكريسماس في بغداد، 22 كانون الأول/ديسمبر

مظاهر الكريسماس في بغداد، 22 كانون الأول/ديسمبر
مظاهر الكريسماس في بغداد، 22 كانون الأول/ديسمبر

الإمارات:

في دبي، انتشرت مظاهر الاحتفال بالكريسماس في المجمعات التجارية:

الكريسماس في دبي 23 كانون الأول/ديسمبر
الكريسماس في دبي 23 كانون الأول/ديسمبر

الكريسماس في دبي 20 كانون الأول/ديسمبر
الكريسماس في دبي 20 كانون الأول/ديسمبر

الكريسماس في دبي 11 كانون الأول/ديسمبر
الكريسماس في دبي 11 كانون الأول/ديسمبر

البحرين:

في البحرين، كانت مظاهر الاحتفال تنتشر في المجمعات التجارية:

الكريسماس في البحرين 18 كانون الأول/ديسمبر
الكريسماس في البحرين 18 كانون الأول/ديسمبر

الكريسماس في البحرين 18 كانون الأول/ديسمبر
الكريسماس في البحرين 18 كانون الأول/ديسمبر

مصر:

أما في مصر، فكانت مظاهر الاحتفال غير واضحة في الشوارع، لكن قد ترى بعض مظاهرها متفرقة أثناء تجولك.

مظاهر الكريسماس في القاهرة، 3 كانون الأول/ديسمبر
مظاهر الكريسماس في القاهرة، 3 كانون الأول/ديسمبر

مظاهر الكريسماس في القاهرة، 3 كانون الأول/ديسمبر
مظاهر الكريسماس في القاهرة، 3 كانون الأول/ديسمبر

مظاهر الكريسماس في القاهرة، 3 كانون الأول/ديسمبر
مظاهر الكريسماس في القاهرة، 3 كانون الأول/ديسمبر

مظاهر الكريسماس في القاهرة، 3 كانون الأول/ديسمبر
مظاهر الكريسماس في القاهرة، 3 كانون الأول/ديسمبر

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