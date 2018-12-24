احتفالات الكريسماس في دمشق، 14 كانون الأول/ديسمبر
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صور.. عواصم عربية تحتفل بعيد الميلاد
مع اقتراب عيد الميلاد في 25 كانون الأول/ديسمبر، أخذت عواصم ومدن عربية تتزين قبل المناسبة بأيام وحتى أسابيع.
فلسطين
في القدس، ارتدى رجل زي بابا نويل مصطحبا معه في عربته، بطريرك اللاتين في القدس بييرباتيستا بيتسابالا، متوجها إلى بيت لحم من مقر البطريركية في القدس القديمة.
لبنان
أما في لبنان، فقد بدأ الاحتفال مبكرا هذا الشهر في ميادين بيروت والجبيل وزغرتا، بوضع شجرة عيد الميلاد، بالإضافة إلى بعض العروض.
الأردن
في الأدرن، احتفل المسيحيون الكاثوليك بعيد الميلاد داخل كنيستهم، حيث ارتدى الأطفال أزياء بابا نويل، فيما توجه بعضهم لالتقاط الصور مع أشجار عيد الميلاد المنصوبة في العاصمة عمان.
العراق
وفي العراق عمت مظاهر الاحتفال في بعض مناطق الموصل وبغداد.
الإمارات:
في دبي، انتشرت مظاهر الاحتفال بالكريسماس في المجمعات التجارية:
البحرين:
في البحرين، كانت مظاهر الاحتفال تنتشر في المجمعات التجارية:
مصر:
أما في مصر، فكانت مظاهر الاحتفال غير واضحة في الشوارع، لكن قد ترى بعض مظاهرها متفرقة أثناء تجولك.