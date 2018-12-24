صور.. عواصم عربية تحتفل بعيد الميلاد

مع اقتراب عيد الميلاد في 25 كانون الأول/ديسمبر، أخذت عواصم ومدن عربية تتزين قبل المناسبة بأيام وحتى أسابيع.

فلسطين

في القدس، ارتدى رجل زي بابا نويل مصطحبا معه في عربته، بطريرك اللاتين في القدس بييرباتيستا بيتسابالا، متوجها إلى بيت لحم من مقر البطريركية في القدس القديمة.