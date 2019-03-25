العموم البريطاني ينتزع تنظيم العمل البرلماني من ماي

صوت أعضاء مجلس العموم بأغلبية 27 صوتا للتحكم في برنامج عمل البرلمان وتنظيم سلسلة من عمليات التصويت التأشيري الأربعاء المقبل في المجلس على عدد من خيارات الخروج من الاتحاد الأوروبي للوصول إلى ما يحظى بدعم أغلبية النواب.

وقد اضطر عدد من الوزراء إلى الاستقالة من مناصبهم للتصويت لصالح هذا التعديل ضد تعليمات رئيسة الوزراء.

وتعتبر هذه من المرات النادرة التي يأخذ فيها النواب زمام تنظيم عمل البرلمان حيث يقع ذلك عادة ضمن صلاحيات الحكومة.

وكانت رئيسة الوزراء قد نبهت في كلمتها الاثنين أمام النواب أنها غير ملزمة بما ينتج عن عمليات التصويت التأشيري التي سيجريها النواب الأربعاء.