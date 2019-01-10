Accessibility links

logo-print logo-print
بحث
سابق لاحق
عاجل
أهم الأخبار

العفو الدولية تجدد الدعوة لتحقيق دولي بمقتل خاشقجي

أعضاء في منظمة العفو الدولية أمام القنصلية السعودية

جددت منظمة العفو الدولية دعوتها لفتح تحقيق دولي في مقتل الكاتب السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في اسطنبول في الثاني من تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

وأطلقت المنظمة دعوتها من أمام القنصلية السعودية في إسطنبول في تركيا الخميس الذي يوافق مرور مئة يوم على مقتل الكاتب على يد عملاء سعوديين هناك.

على بعد نحو مئة متر من القنصلية، وضع النشطاء لافتة شارع رمزية تحمل اسم خاشقجي الذي كان يكتب معارضا لولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

واتهمت السعودية 11 رجلا بالقتل وأعلنت الأسبوع الماضي أنها ستسعى لتوقيع عقوبة الإعدام على خمسة منهم.

وكانت تركيا قد دعت لترحيل المشتبه فيهم، كما قالت أيضا إنها ربما تسعى لفتح تحقيق دولي.

Recommended

Back to top
XS
SM
MD
LG