العفو الدولية تجدد الدعوة لتحقيق دولي بمقتل خاشقجي

جددت منظمة العفو الدولية دعوتها لفتح تحقيق دولي في مقتل الكاتب السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في اسطنبول في الثاني من تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

وأطلقت المنظمة دعوتها من أمام القنصلية السعودية في إسطنبول في تركيا الخميس الذي يوافق مرور مئة يوم على مقتل الكاتب على يد عملاء سعوديين هناك.

على بعد نحو مئة متر من القنصلية، وضع النشطاء لافتة شارع رمزية تحمل اسم خاشقجي الذي كان يكتب معارضا لولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

واتهمت السعودية 11 رجلا بالقتل وأعلنت الأسبوع الماضي أنها ستسعى لتوقيع عقوبة الإعدام على خمسة منهم.

وكانت تركيا قد دعت لترحيل المشتبه فيهم، كما قالت أيضا إنها ربما تسعى لفتح تحقيق دولي.