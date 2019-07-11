العسكري السوداني يعلن إحباط محاولة انقلاب

أعلن المجلس العسكري في السودان عن إحباط محاولة انقلاب فاشلة واعتقال عدد من المشاركين فيها وملاحقة آخرين بما فيهم قائدها.

وقال الفريق أول ركن جمال عمر عضو المجلس عبر التلفزيون الحكومي الخميس، إنّه تم كشف وإحباط محاولة انقلابية "تم التخطيط والتحضير لها من قبل مجموعة من الضباط وضباط الصف في الخدمة والمعاش من القوات المسلحة وجهاز الأمن والمخابرات الوطني".

وأضاف أن قوات الأمن تمكنت من القبض على 12 ضابطا منهم سبعة ضباط بالخدمة وخمسة بالمعاش وأربع ضباط صف، "وتم التحفظ عليهم وملاحقة آخرين بمن فيهم قائد المحاولة الفاشلة، وسيتم تقديمهم للمحاكمة العاجلة"، لكنه لم يشر إلى تفاصيل المحاولة ولم يكشف عن أسماء المخططين ولا قائدها.

وكان المجلس العسكري الانتقالي السوداني قد أعلن في 13 يونيو الماضي عن إحباط "أكثر من انقلاب تم التخطيط له في الفترة الماضية"، مضيفا أن "هناك جهتين قيد التحفظ العسكري والتحقيق، خمسة في مجموعة، و14 في مجموعة أخرى".

وقال عمر إن هذه المحاولة جاءت استباقا للاتفاق بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير الذي تم التوصل إليه، "رأينا تنويهكم بحجم المخاطر التي تحيط بالبلاد من القوى الرافضة لمطالب الشعب وانحياز القوى الأمنية من أجل تأمين المكتسبات وتحقيق الأهداف الوطنية العليا التي يتطلع إليها الشعب السوداني وأن يكون التنافس عبر صناديق الاقتراع وليس الاتنقلابات العسكرية".

وتوصّل المجلس العسكري الحاكم وقادة الاحتجاجات في السودان الجمعة إلى اتّفاق لتقاسم السلطة، ينص على تشكيل هيئة مشتركة يُفترض أن تقود المرحلة الانتقاليّة المقبلة.