السودان.. ترقب لرؤية المجلس العسكري

قال المجلس العسكري الانتقالي في السودان الأحد إنه سينشر رؤيته للمرحلة الانتقالية في البلاد الاثنين.

وأوضح المتحدث باسم المجلس شمس الدين الكباشي في مؤتمر صحفي إن المجلس العسكري الحاكم يتفق مع بعض النقاط في وثيقة دستورية قدمها تحالف المعارضة الأسبوع الماضي لكنه يختلف مع بعضها الآخر.

وقال الكباشي "هناك الكثير من الجوانب التي نتفق معها وهناك أخرى نختلف معهم فيها، فلننتظر إلى الغد لننشر وثيقتنا كما نشرت قوى إعلان الحرية والتغيير".

وأضاف المتحدث أن الوثيقة التي قدمتها المعارضة "جيدة" وإن المفاوضات ستستمر.