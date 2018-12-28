العساف يعلق على قضية خاشقجي

نفى وزير الخارجية السعودي الجديد إبراهيم العساف الجمعة أن المملكة تمر بأزمة على خلفية قضية مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده في إسطنبول.

وقال العساف في تصريحات لوكالة الصحافة الفرنسية غداة تعيينه على رأس الدبلوماسية السعودية في إطار تعديل وزاري واسع النطاق أجراه الملك سلمان بن عبد العزيز، إن "قضية جمال خاشقجي... أحزنتنا حقا، جميعا".

وأضاف في المقابلة التي أجريت معه بالإنكليزية "لكن في المحصلة، نحن لا نمر بأزمة، نحن نشهد تحولا".

من هو وزير الخارجية السعودي الجديد؟

وحل العساف، وزير المالية السابق الذي اعتقل العام الماضي خلال حملة قالت الرياض إنها لمكافحة الفساد، محل عادل الجبير وزيرا للخارجية في التعديل الحكومي الذي أعلن الخميس.

وتم تعيين الجبير الذي حاول الدفاع عن الحكومة على المستوى الدولي بعد قتل خاشقجي، وزير دولة للشؤون الخارجية. وفيما يعتبر كثيرون هذا المنصب أقل شأنا من مرتبة وزير، قال العساف إن "هذا أبعد ما يكون عن الحقيقة".

وتابع: "لقد مثل عادل السعودية وسيستمر في تمثيلها حول العالم. نحن نكمل بعضنا بعضا".

إعادة تشكيل مجلس الوزراء السعودي

وقتل خاشقجي الذي كان يكتب مقالات رأي في صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية ينتقد فيها السلطات السعودية، في الثاني من تشرين الأول/أكتوبر على أيدي عناصر سعوديين في قنصلية بلاده في اسطنبول.