العراق يعيد أبناء دواعش إلى طاجيكستان

وصل إلى طاجيكستان الأربعاء 84 طفلا، رحلتهم السلطات العراقية، بعد أن تورط ذووهم في تهم تتعلق بالانضمام إلى صفوف تنظيمات متشددة من بينها داعش.

وقالت وزارة خارجية طاجيكستان إن الأطفال تم إعادتهم في رحلة خاصة من بغداد إلى العاصمة دوشنبه.

وأوضحت أن 84 طفلا جميعهم من طاجيكستان "أجبروا على الانضمام" إلى جماعات مسلحة بعد تجنيد أهاليهم.

وكانت الوزارة قد ذكرت في شباط/فبراير الماضي أنها تسعى إلى إعادة 75 طفلا من العراق حيث تقضي 43 امرأة طاجيكية أحكاما بالسجن لارتكابهن جرائم تتعلق بالتشدد.

وقال وزير الخارجية الطاجيكستاني سراج الدين مهر الدين إن إعادة هؤلاء السجينات إلى طاجيكستان أكثر صعوبة بكثير.

وقالت السلطات الطاجيكية إن أكثر من ألف مواطن تركوا البلاد للقتال إلى جانب جماعات إسلامية في العراق وسوريا بعد 2011.