 العراق يعلن قتل قيادي و 4 مسلحين من داعش

قال الجيش العراقي إن قوات الأمن قتلت قياديا في تنظيم داعش وأربعة من المقاتلين بمنطقة جبال حمرين في شمال شرق البلاد الأحد.

وتشن طائرات حربية عراقية وأخرى من التحالف بقيادة الولايات المتحدة غارات جوية على المنطقة منذ ثلاثة أيام مستهدفة مخابئ للمتشددين.

ولم يكشف جهاز مكافحة الإرهاب وقيادة عمليات الجيش في محافظة ديالى عن اسم القائد القتيل لكنهما قالا في بيان إنه كان مسؤولا عن قوات التنظيم في حمرين.

وذكر البيان أن القائد وأربعة من المقاتلين قتلوا في المنطقة إلى الشمال الشرقي من بعقوبة عاصمة المحافظة الأحد.

وأعلن العراق الانتصار على التنظيم في كانون الأول/ديسمبر 2017 بعدما كان يسيطر على مساحات شاسعة من البلاد.