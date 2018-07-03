بغداد تدعو دول العالم إلى تسلم أطفال المقاتلين الأجانب

دعت وزارة الخارجية العراقية الثلاثاء دول العالم إلى تسلم أطفال متشددين أجانب لديها من غير المدانين، أو من الأحداث الذين أتموا عقوباتهم.

وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد محجوب خلال لقاء مع صحافيين في بغداد "نحض كل البعثات في العراق، المقيمة وغير المقيمة للمبادرة بتسلم رعاياها من الذين انتهت مدة محكوميتهم أو الأطفال غير المدانين بجرم ما".

وأضاف "نحن فاتحنا سفارات كالأذرية والروسية والألمانية وغيرها، بشأن استلام أطفال وأحداث"، موضحا أن "طبيعة عملنا كخارجية تتسم بالتدقيق والتمحيص، لعوائل داعش (...) والدائرة القانونية تدير ملف القاصرين".

وتحتجز السلطات العراقية 833 طفلا من 14 جنسية مختلفة، حسبما أفاد به مسؤول عسكري لوكالة الصحافة الفرنسية.

وقال مصدر دبلوماسي في الخارجية الروسية في موسكو للوكالة إن "روسيا بدأت العمل على التثبت من هويات أطفال وتعمل في خطوة أولى لإعادتهم إلى البلاد"، مضيفا "لدينا نحو 70 امرأة روسية تحاكم وأكثر من 100 طفل".

وأوضح محجوب "ليس لدينا عملية تسليم الآن، لكننا مستمرون بالتعاون مع هذه الدول. إننا لا نبادل الإرهابيين المودعين في السجون لعدم وجود اتفاقية بيننا وبين كثير من دول العالم".

وتقول السلطات العراقية إن العديد من المقاتلين الأجانب الذين قاتلوا في صفوف داعش في البلاد كانوا من روسيا، والشيشان وبقية جمهوريات الاتحاد السوفياتي السابق.