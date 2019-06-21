العراق يدعو البابا رسميا إلى زيارة بغداد

وجه الرئيس العراقي برهم صالح الخميس دعوة رسمية إلى البابا فرنسيس للقيام بزيارة هذا البلد الذي أعلن النصر على تنظيم داعش قبل عام ونصف العام.

وقد أعلن الحبر الأعظم الشهر الحالي عن رغبته في زيارة العراق العام المقبل.

وأعرب صالح خلال استقباله بطريرك بابل للكلدان الكاردينال مار لويس ساكو عن "ترحيبه بمبادرة قداسة بابا الفاتيكان فرنسيس ونيته زيارة العراق مهد الحضارة ومسقط رأس النبي إبراهيم".

وأوضح أن "هذه الزيارة لقداسته تكتسب أهمية تاريخية للشعب العراقي بكافة أطيافه عامة وللمسيحيين خاصة"، مؤكداً أهمية دور المسيحيين في بناء العراق "لأنهم أصلاء في هذا البلد وأسهموا في رقيه وحضارته".

وشهد العراق سلسلة من النزاعات على مدى أربعة عقود. وأدى ذلك إلى غرق البلاد في أعمال عنف دفعت بالعديد إلى الهجرة وخصوصا الأقليات.

وتراجعت أعداد المسيحيين في العراق من قرابة 1,5 مليون نسمة أواخر الثمانينيات إلى بين 400 و500 ألف حاليا.

وغالبا ما يذكر البابا العراق معربا في مناسبات عدة عن الأمل ألا يغرق هذا البلد مرة أخرى في أتون الصراعات.

وعين البابا فرنسيس الكاردينال ساكو في المجلس الحبري للحوار الديني.