عبدالمهدي: إعاقة تصدير النفط عبر "هرمز" ستؤثر على العراق

قال رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي الثلاثاء إن أي إعاقة لتصدير النفط عبر مضيق هرمز ستؤثر على الاقتصاد العراقي الذي يعتمد على واردات النفط.

وأضاف عبدالمهدي في مؤتمره الصحفي الأسبوعي قوله "لدينا مخاوف من التطورات الأمنية في مضيق هرمز"، والتي يخشى منها التأثير على حركة الملاحة في المضيق الذي يعتبر ممرا أساسيا لتصدير النفط العراقي.

وأضاف أن مجلس الوزراء يدرس البدائل من أجل إيجاد مسارات مختلفة ومتنوعة من أجل ضمان استمرار حركة تصدير النفط العراقي بشكل انسيابي.

وأوضح أن مجلس الوزراء أقر مشروع أنبوب النفط العراقي-الأردني، إضافة إلى إنشاء جزيرة صناعية لتصدير النفط الخام في المياه الإقليمية العراقية.

"لا حل للحشد الشعبي وسيتم دمجه بالقوات المسلحة"

من جهة أخرى٬ أكد عبد المهدي أنه لن يتم حل الحشد الشعبي، إنما سيدمج مع القوات المسلحة وفق ضوابط محددة، ومشيرا إلى أن الأمر الديواني جاء لضبط حركة السلاح وتنظيم أوضاع المقاتلين.

وأضاف أنه تم تخيير الفصائل والجهات المختلفة التي ستدخل ضمن القوات المسلحة باعتبارها جزءا من الحشد "أما من يريد أن يستمر بحمل السلاح فهنالك ضوابط قانونية".