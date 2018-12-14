العراق يحتج على الضربات الجوية التركية

أعلنت وزارة الخارجية العراقية الجمعة أنها استدعت السفير التركي في بغداد وسلمته رسالة احتجاج بشأن ما أسمته "خروقات جوية متكررة" للمجال الجوي.

جاء ذلك بعدما نفذت طائرات تركية في وقت سابق ضربات على مواقع تابعة لمسلحين أكراد في شمال العراق.

واعتبر بيان صحافي صادر عن الخارجية الضربات الجوية، انتهاكا لسيادة العراق وسلامة أمنه ومواطنيه وعملا مرفوضا على الصعد كافة.

وقال الجيش التركي على تويتر إنه نفذ ضربات جوية في شمال العراق الجمعة قتل خلالها ثمانية مسلحين ينتمون لحزب العمال الكردستاني المحظور.

وتنفذ تركيا ضربات جوية على نحو متكرر تستهدف قواعد حزب العمال الكردستاني في شمال العراق فيما قال الرئيس رجب طيب أردوغان إنه يسعى لتحقيق هدفه المعلن بإنهاء وجود الجماعة المسلحة قرب حدود بلاده. كما هددت أنقرة من قبل بشن هجوم بري على المنطقة.

وأضاف البيان "الوزارة تستنكر ما قامت به الطائرات التركية من خرق للأجواء العراقية واستهداف للعديد من المواقع في شمال العراق، التي أوقعت خسائر في الأرواح والممتلكات".

وتصنف تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي حزب العمال الكردستاني جماعة إرهابية.