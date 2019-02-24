العراق يتسلم 280 عنصرا من داعش

أعلنت السلطات العراقية الأحد أنها تسلمت حتى الآن ما مجموعه 280 مقاتلا عراقيا في تنظيم داعش من قوات سوريا الديمقراطية التي تشن حملة لطرد التنظيم من آخر معاقله في شرق سوريا.

وقالت خلية الإعلام الأمني العراقية في بيان أن قوات سوريا الديموقراطية "اعتقلت (...) عددا كبيرا من الدواعش داخل سوريا ومن جنسيات متعددة ومنهم عراقيون يقدر عددهم بأكثر من 500".

وأضافت أنه "جرى تسليم 280" عراقيا لحد الآن "تفاديا لإطلاق سراحهم (...) وليتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم".

وبذلك يكون العراق قد تسلم دفعتين من المقاتلين، و"ستتواصل عمليات التسليم إلى حين اكتمال العدد"، وفق البيان نفسه.

وكانت القوات العراقية تسلمت الخميس 130 مقاتلا عراقيا في تنظيم داعش، حسب ما أكد المتحدث باسم خلية الإعلام الأمني العراقي العميد يحيى رسول لوكالة الصحافة الفرنسية.

وحسب البيان الأحد، فإن القوات الأمنية العراقية تستلم قائمة بالأسماء أولا لتدقيقها وفق قاعدة بيانات وبالتنسيق مع القضاء الذي أصدر مذكرات قبض بحق هؤلاء.