العراق.. مقتل متظاهر في الديوانية

قتل شخص خلال تظاهرة الجمعة في مدينة الديوانية جنوب العراق واعتقل عدد من المتظاهرين خلال هجوم على مقر منظمة بدر بالمدينة.

وقال مصدر طبي بمدينة الديوانية إن "متظاهرا مدنيا في العشرين من عمره، توفي في المستشفى إثر إصابته برصاص حراس مقر منظمة بدر"، حسبما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.

وتظاهر آلاف العراقيين الجمعة في مناطق متفرقة من البلاد وخصوصا في العاصمة بغداد حيث استخدمت القوات الأمنية خراطيم المياه والقنابل المسيلة للدموع لتفريق مئات المتظاهرين.

ويشهد العراق وخاصة محافظات الجنوب تظاهرات منذ الثامن من تموز/يوليو احتجاجا على الفساد وتدهور الخدمات.