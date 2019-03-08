مقتل جنود عراقيين بإطلاق نار في وحدتهم

قالت السلطات العراقية الجمعة إن خمسة جنود قتلوا في حادث إطلاق نار داخل وحدتهم العسكرية غربي بغداد.

وذكرت خلية الإعلام الأمني في بيان أن "قيادة عمليات بغداد ألقت القبض على القاتل، وفتحت تحقيقا في الحادث" من دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل.

وسائل إعلام محلية أشارت إلى أن "أحد الجنود هو من نفذ العملية التي وقعت صباح الجمعة في منطقة أبو غريب غرب بغداد".

ونقلت السومرية نيوز عن مصدر أمني قوله إن "العملية أدت لإصابة جندي سادس يرقد حاليا في المستشفى بحالة خطيرة".

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه أن الضحايا يتحدرون من محافظات النجف وبابل وذي قار وبغداد.

وشهد العراق ليل الأربعاء الخميس مقتل ستة عناصر من قوات الحشد الشعبي وإصابة نحو ثلاثين آخرين بجروح، في كمين مسلح استهدف موكبا لهم على الطريق بين المخمور ومدينة الموصل في شمال العراق.