العراق.. مقتل انتحاريين تسللوا من سوريا

تمكنت قوة من الحشد العشائري وشرطة ناحية القيروان في سنجار غرب نينوى بالقرب من الحدود السورية من قتل ثلاثة عناصر من داعش يرتدون أحزمة ناسفة في قرية السيابية.

وقال قائد شرطة نينوى اللواء حمد النامس لمراسل الحرة إن عناصره وقوة من الحشد العشائري اشتبكوا مع ثلاثة عناصر يرتدون أحزمة ناسفة تسللوا من الأراضي السورية جنوب بلدة سنجار القريبة من الحدود.

وتسلمت قيادة عمليات نينوى السبت 21 ناجيا أيزيديا بينهم طفل من المذهب الشيعي اختطفهم عناصر داعش خلال اجتياحه جزءا كبيرا من الأراضي العراقية صيف 2014.

وكانت قوات سوريا الديموقراطية قد أعلنت تحرير بلدة الباغوز، آخر معاقل داعش في شرق سوريا.

وتتخوف السلطات العراقية من تسلل عناصر من التنظيم المتطرف إلى العراق وتقوم بعمليات تمشيط على الحدود من أجل رصد أي متسللين.

