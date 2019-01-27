Accessibility links

logo-print logo-print
بحث
سابق لاحق
عاجل
أهم الأخبار

العراق.. مقتل أربعة شرطيين في هجومين

قوات الشرطة العراقية _أرشيف

قالت الشرطة العراقية ومصادر طبية إن أربعة على الأقل من رجال الشرطة قتلوا وأصيب 11 في انفجار قنبلتين مزروعتين على الطريق استهدفتا قوافل للشرطة في هجومين منفصلين بشمال البلاد الأحد.

وقال قائد شرطة بلدة الشرقاط العقيد مجيد الغتران إن اثنين لقيا حتفهما وأصيب ثمانية عندما انفجرت قنبلة في حافلة تقل رجال شرطة كانوا في طريقهم للعمل قرب البلدة.

وأضاف أن قنبلة أخرى انفجرت في مجموعة من رجال الشرطة كانوا في طريقهم لموقع الانفجار الأول مما أسفر عن مقتل اثنين وإصابة ثلاثة.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها بعد. ونفذ متشددون من تنظيم داعش هجمات في المنطقة منذ هزيمتهم عسكريا في العراق في كانون الأول/ديسمبر 2017.

Recommended

Back to top
XS
SM
MD
LG