العراق.. مقتل أربعة شرطيين في هجومين

قالت الشرطة العراقية ومصادر طبية إن أربعة على الأقل من رجال الشرطة قتلوا وأصيب 11 في انفجار قنبلتين مزروعتين على الطريق استهدفتا قوافل للشرطة في هجومين منفصلين بشمال البلاد الأحد.

وقال قائد شرطة بلدة الشرقاط العقيد مجيد الغتران إن اثنين لقيا حتفهما وأصيب ثمانية عندما انفجرت قنبلة في حافلة تقل رجال شرطة كانوا في طريقهم للعمل قرب البلدة.

وأضاف أن قنبلة أخرى انفجرت في مجموعة من رجال الشرطة كانوا في طريقهم لموقع الانفجار الأول مما أسفر عن مقتل اثنين وإصابة ثلاثة.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها بعد. ونفذ متشددون من تنظيم داعش هجمات في المنطقة منذ هزيمتهم عسكريا في العراق في كانون الأول/ديسمبر 2017.