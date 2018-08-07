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العراق

أكثر من 100 مقبرة جماعية لضحايا داعش في العراق

قوات عراقية في موقع يعتقد أنه يضم مقبرة جماعية جنوب غرب الحويجة

سميرة علي مندي - خاص راديو سوا

أكدت مفوضية حقوق الإنسان في العراق وجود أكثر من مئة مقبرة جماعية لضحايا تنظيم داعش في المحافظات المحررة، وقال المتحدث باسم المفوضية علي البياتي، إن عدد الضحايا التقديري يزيد على أربعة آلاف.

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وأضاف البياتي لـ'راديو سوا' أن مفوضية حقوق الإنسان تدعو المجتمع الدولي إلى تقديم الدعم المالي والخبرات لفتح المقابر الجماعية والتعرف على هوية الضحايا.

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مؤسسة الشهداء المسؤولة عن المقابر الجماعية دعت من جانبها الحكومة الاتحادية إلى الإسراع في تمويل عمليات فتح المقابر الجماعية الكثيرة في المناطق التي تحررت من سيطرة داعش، بحسب مدير عام المؤسسة طارق المندلاوي.

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المندلاوي أكد لراديو سوا العثور على أكثر من 56 مقبرة جماعية تعود إلى عهد النظام السابق فضلا عن عشرات المقابر الجماعية لضحايا حزب البعث والقاعدة وداعش.

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وأشار إلى أن مقبرة ضحايا سبايكر هي الوحيدة التي أنجز فتحها والتعرف على هويات الضحايا فيها وتسليمهم إلى ذويهم، فيما تنتظر المقابر الجماعية الأخرى صرف المخصصات المالية.

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أحدث إحصائية للمديرية العامة لشؤون الأيزيديين في وزارة أوقاف حكومة إقليم كردستان، كانت قد أظهرت أن عدد المقابر الجماعية المكتشفة في قضاء سنجار بلغ حتى الآن 99 مقبرة جماعية.

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