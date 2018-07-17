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تجدد المظاهرات في النجف

قوات أمن في النجف

تجددت الثلاثاء المظاهرات المطالبة بتحسين الخدمات في محافظة النجف وسط إجراءات مشددة.

ووضعت قوات الأمن حواجز وقطعت طرقا مؤدية إلى أماكن التظاهر وسط مدينة النجف وأحاطت مجاميع المتظاهرين، حسبما نقلت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء.

ودعا رئيس الجمهورية فؤاد معصوم القادة السياسيين إلى اجتماع عاجل مساء الأربعاء في مقر الرئاسة.

وقال مصدر في رئاسة الجمهورية لـ "راديو سوا" إن جدول الاجتماع يتضمن المظاهرات التي تشهدها عدد من المحافظات في البلاد ومطالب المتظاهرين فضلا عن الأوضاع الأمنية ومرحلة ما بعد الانتخابات.

وتشهد مدن جنوب العراق احتجاجات مستمرة منذ تسع أيام بسبب سوء الخدمات الأساسية.

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