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العراق.. مشروع قانون للناجيات الأيزيديات

نازحات أيزيديات في جبل سنجار- أرشيف

أعلنت رئاسة الجمهورية العراقية الأحد أنها أرسلت مشروع قانون باسم الناجيات الأيزيديات إلى مجلس النواب لمناقشته.

وأوضح المكتب الإعلامي للرئاسة في حسابه على فيسبوك أن مشروع القانون يهدف إلى تعويض الناجيات من الاختطاف على أيدي متشددي تنظيم داعش "ماديا ومعنويا، وتأهيلهن ورعايتهن، وتأمين الحياة الكريمة لهن".

وأضاف أنه يهدف "إلى اعتماد الوسائل الكفيلة لدمج الناجيات في المجتمع وإعادة تأهيل البنى التحتية لمناطقهن".

ويشمل مشروع القانون النساء اللواتي اختطفنهن التنظيم المتشدد منذ 10 حزيران/يونيو 2014 وتم تحريرهن.

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