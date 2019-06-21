العراق.. محاولة اغتيال أكبر أعضاء البرلمان سنا

نجا عضو البرلمان العراقي النائب محمد علي زيني الجمعة من محاولة اغتيال تعرض لها جنوبي بغداد، وفقا لما أفاد به مكتبه الإعلامي.‏

وقال المكتب في بيان صحفي "إن ثلاث عجلات اعترضت ‏موكب النائب محمد علي زيني لدى عودته من كربلاء إلى بغداد، وأطلقت النار، من دون أن يسفر ذلك عن أية إصابات".

ودان تحالف سائرون بزعامة مقتدى الصدر، الذي ينتمي له زيني، الهجوم وطالب الجهات الأمنية "بفتح تحقيق عاجل وفوري لمعرفة الجناة".

وتمكن زيني من الوصول للبرلمان العراقي بعد فوزه في الانتخابات العامة التي جرت العام الماضي مترشحا عن التحالف المدني الديمقراطي المنضوي تحت تحالف سائرون.

وترأس زيني، المولود في محافظة النجف عام 1939، أولى جلسات البرلمان باعتباره العضو الأكبر سنا حسبما ينص الدستور العراقي.

وشغل محمد علي زيني، الحاصل على شهادة الدكتوراه في اقتصاديات النفط من جامعة كولورادو الأميركية، عدة مناصب في منظمات دولية منها عضوية مركز دراسات الطاقة العالمية في لندن.