العراق.. تسريبات عن تنفيذ أوامر قبض على نواب

نقلت وسائل إعلام عراقية عن مصدر وصفته بالمطلع، حديثه عن تنفيذ أوامر القبض الصادرة بحق بعض النواب بدءا من يوم الأحد.

وقال المصدر السبت لموقع "السومرية نيوز" إن "هناك تسريبات بأن أعضاء مجلس النواب الذين عليهم أوامر قبض سيتم تنفيذها اعتبارا من يوم الأحد".

وكان النائب الثاني لرئيس مجلس النواب آرام شيخ محمد أعلن السبت انتهاء عمل مجلس النواب بدورته الحالية إثر قرار بعدم تمديد صلاحياته وسط تحضيرات لإعادة فرز الأصوات في الانتخابات التشريعية.

يذكر أن عددا من أعضاء مجلس النواب العراقي يواجهون دعاوى قضائية في المحاكم بتهم مختلفة أبرزها "التشهير والتسقيط".