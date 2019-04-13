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العراق..علاوي يدعو لحل الحشد الشعبي

زعيم ائتلاف الوطنية إياد علاوي

قال رئيس الوزراء العراقي الأسبق إياد علاوي السبت إن مهمة الحشد الشعبي في العراق انتهت بعد الانتصار الذي تحقق ضد تنظيم داعش، مضيفا أن الأوان قد حان لحله.

وأكد علاوي في حديث لراديو سوا أن حل الحشد الشعبي يعد مدخلا للوصول بالعراق إلى الدولة المدنية.

ودعا رئيس الوزراء الأسبق إلى تعزيز قدرات الجيش العراقي "لكي يكون قادرا على تعزيز أمن البلاد من دون الحاجة لأية مساعدة".

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رئيس الوزراء العراقي الأسبق أياد علاوي يدعو لحل الحشد الشعبي
by راديو سوا

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وتهيمن على قوات الحشد الشعبي في العراق مليشيات شيعية مقربة جدا من طهران، وباتت هذه القوات دعامة لا غنى عنها للقوات المسلحة العراقية خلال الحرب ضد تنظيم داعش.

وكان البرلمان العراقي في دورته السابقة الذي يعتبر الحشد الشعبي "مؤسسة تابعة للدولة" تتحرك "في اطار الدستور" العراقي، صوت لصالح ادماج الحشد في القوات النظامية.

وتصنف الولايات المتحدة بعضا من الفصائل المنضوية تحت مظلة الحشد الشعبي في العراق إرهابية من بينها حركة النجباء.

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