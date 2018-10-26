العراق.. عبد المهدي وزيرا للداخلية بالوكالة

أعلن رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي الجمعة توليه منصب وزير الداخلية بالوكالة.

وحسب قرار صادر عن رئاسة الوزراء الخميس فإن عبد المهدي سيتولى المنصب لحين تسمية وزير جديد.

وأدى رئيس الوزراء العراقي الجديد اليمين الدستورية في وقت متأخر الأربعاء إلى جانب 14 وزيرا من قائمة تشكيلته الحكومية بعد أن فشل النواب في التوصل إلى توافق بشأن وزارات رئيسية منها الداخلية والدفاع.

ويواجه عبد المهدي مهمة صعبة تتمثل في إعادة إعمار أجزاء كبيرة من البلاد بعد حرب مدمرة ضد تنظيم داعش بالإضافة إلى حل مشكلات سياسية إلى جانب معالجة نقص الكهرباء والمياه.