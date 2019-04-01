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العراق.. 'سحابة خارقة' وتحذير من فيضانات

تحذيرات من فيضانات في الموصل
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تحذيرات من فيضانات في الموصل

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تحذيرات من فيضانات في الموصل

وصلت "سحابة خارقة" مصاحبة للأعاصير إلى مدن عراقية مختلفة، في وقت تشهد فيه محافظات عراقية أخرى تدفقا لمياه السيول القادمة من إيران و تركيا.

وفي نينوى، رفعت "خلية الكوارث" حالة التأهب لمواجهة سوء الأحوال الجوية الذي قد يؤدي إلى حدوث فيضانات.

وحددت خلية الكوارث في المحافظة مهام الدوائر الخدمية في حال غرق أحياء ومناطق قريبة من نهر دجلة والوديان.

ويستمر منسوب مياه سد الموصل في الارتفاع، بعد وصول كميات كبيرة من مياه السدود التركية.

ومن جهة أخرى، اجتاحت السيول القادمة من إيران مناطق عديدة شرقي البصرة وغمرتها بالمياه.

السيول القادمة من إيران تغمر قرى عراقية
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السيول القادمة من إيران تغمر قرى عراقية

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ودخلت المياه قرى الصالحية الواقعة في قضاء شط العرب وتضررت عائلات كثيرة جراء ذلك.

وأعاقت المياه وصول التلاميذ إلى مدارسهم بعدما تقطعت أوصال الطرقات.

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