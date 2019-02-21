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العراق.. تفكيك "أكبر مجموعة تمويل" لداعش

قوات أمن عراقية

أعلنت السلطات العراقية الخميس تفكيك "أكبر مجموعة تمويل" لتنظيم داعش في تاريخ العراق.

وقال جهاز المخابرات العراقي في بيان تداولته وسائل إعلام محلية إن "المجموعة متشعبة ومتفرعة في دول متفرقة من العالم".

وأوضح أن الشبكة "تعتمد بتمويلها على مكاتب ومحال متنوعة وبأسلوب معقد لغرض التمويه والتشويش على متابعة حركة أموالها".

وأعلن العراق نهاية 2017، دحر تنظيم داعش الذي سيطر لأكثر من ثلاث سنوات على ما يقارب ثلث مساحة البلاد.

ورغم ذلك، ومع قرب إعلان هزيمته في سوريا المجاورة، لا تزال للتنظيم خلايا نائمة تنشط من حين لآخر وقادرة على شن هجمات، خصوصا في المناطق الصحراوية الحدودية بين البلدين.

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