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تجدد المظاهرات في البصرة

جلنب من مظاهرة سابقة في البصرة

تجددت مظاهرات العراقيين العاطلين عن العمل في مدينة البصرة احتجاجا على ما اعتبروه "عدم وفاء الحكومة بوعود توظيفهم".

وأقدم العشرات على إضرام النار في إطارات السيارات بالقرب من مبنى شركة نفط البصرة في خطوة تصعيدية لعدم الاستجابة للمطالبة بالتوظيف.

وتدخلت القوات الأمنية وفتحت الطريق أمام المركبات بعد أن أغلقه محتنجون بالإطارات، وانتشرت في الشوارع قرب المؤسسات الحكومية ونشرت بعض المدرعات العسكرية.

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وتوجه محتجون إلى بوابة شركة نفط البصرة محملين مديرها مسؤولية ما وصفوه بالمماطلة في إصدار أوامر تعيينهم.

ونفى مسؤولون في الشركة لـ"الحرة" اتهامات التهرب من مسؤولية التعيينات، مشيرين إلى أنها مسؤولية "مكتب التشغيل المركزي في المحافظة".

شاهد التقرير التالي لقناة "الحرة":

تجدد مظاهرات البصرة
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تجدد مظاهرات البصرة

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وكانت احتجاجات البصرة قد انطلقت في تموز/يوليو الماضي اعتراضا على سوء الخدمات والبنية التحتية والبطالة في المحافظة رغم أنها تحتوي على 60 في المئة من احتياطات النفط المثبتة في العراق.

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