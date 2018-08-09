انتخابات العراق.. بعد الفرز اليدوي تطابق في 13 محافظة

أعلنت المفوضية العليا للانتخابات في العراق الخميس النتائج النهائية لعمليات إعادة العد والفرز اليدوي في الانتخابات البرلمانية التي شهدها العراق في أيار/ مايو الماضي.

وقد حافظ تحالف سائرون بقيادة مقتدى الصدر على تصدره، حسب بيان مفوضية الانتخابات.

ففي بغداد على سبل المثال حصل سائرون على 17 مقعدا، الفتح 10 مقاعد، ودولة القانون 9، والوطنية 8 والنصر 8.

وأعلن مجلس المفوضين المنتدب تطابق نتائج العد والفرز اليدوي في 13 محافظة، وفق ما نقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية.

وأكد المجلس استبدال ثلاثة مرشحين من قائمة واحدة في محافظات ذي قار ونينوى وصلاح الدين ومرشحين اثنين من قائمتين في الأنبار وتحويل مقعد من قائمة إلى أخرى في بغداد.

وقد تمت عمليات إعادة العد والفرز اليدوي للأصوات في العراق بموجب قانون تعديل الانتخابات الذي أقره مجلس النواب إثر ورود أنباء عن وقوع عمليات تزوير خلال الاقتراع.