كيف سيتأثر العراق بالعقوبات الأميركية على إيران؟

إلهام الجواهري

كشف الرئيس العراقي فؤاد معصوم، في تصريح لقناة "الحرة"، قبل أيام، صعوبة التزام بلاده بالعقوبات الأميركية على إيران، بسبب المصالح المشتركة مع طهران، في وقت قرر البنك المركزي العراقي الجمعة حظر التعامل مع المصارف الإيرانية بالدولار التزاما بالعقوبات الأميركية.

الخبير الاقتصادي باسم أنطوان قال إن القطاع الخاص في العراق لن يتأثر بالعقوبات، كونها تستهدف التبادلات التجارية الرسمية بين البلدين، مثل استيراد الغاز والمشتقات النفطية وغيرها.

وأشار أنطوان إلى وجود منافذ غير رسمية يستخدمها التاجر العراقي لاستيراد بضاعته من إيران لتفادي الرسوم الجمركية.

ولفت الخبير الاقتصادي إلى تأثر السياحة الدينية في العراق بالعقوبات الأميركية التي قال إنها "ستجعل سفر الزائر الإيراني إلى العراق عملية مكلفة".

وقال مسؤول إعلام الخبراء الماليين في مجلس الوزراء أيسر جبار إن التبادل التجاري بين العراق وإيران يتجاوز أحد عشر مليار دولار سنويا، مشيرا إلى أن العقوبات الأميركية وانخفاض سعر العملة الإيرانية سيؤثران على السوق العراقية.

وحذر جبار من تداعيات سلبية إضافية ستؤثر على العراق مستقبلا في حال قررت الإدارة الأميركية زيادة حجم عقوباتها على إيران.

تصريحات باسم أنطوان وأيسر جبار في الرابط التالي: