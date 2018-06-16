كتل سياسية عراقية ترحب بدعوة العبادي للاجتماع

إلهام الجواهري

رحبت القوى السياسية العراقية الفائزة بالانتخابات بدعوة رئيس الوزارء حيدر العبادي إلى عقد اجتماع على مستوى عال بعد عطلة العيد، للاتفاق على آليات محددة لتشكيل الحكومة.

رئيس تحالف القرار العراقي أسامة النجيفي، أعلن استعداده للمشاركة في هذا الاجتماع، وقال عضو التحالف النائب أحمد المساري إن دعوة العبادي يجب أن لا تفضي إلى حلول ترقيعية، وشدد المساري على ضرورة إعادة عد وفرز نتائج الانتخابات قبل عقد أي اجتماعات سياسية.

ائتلاف الوطنية بزعامة إياد علاوي أعرب عن دعمه أيضا لعقد لقاء وطني موسع، وأكد عضو الائتلاف النائب رعد الدهلكي أهمية هذا الاجتماع في المرحلة الراهنة، وأضاف الدهلكي أن حل المشاكل الراهنة يعتمد على قرار القضاء، والتوافق السياسي.

تحالف القوى العراقية أعلن تأييده للدعوة أيضا، وأكدت عضوة التحالف لقاء وردي وجود صعوبات تعيق توحيد الصف العراقي لتشكيل الحكومة.

أما المحلل السياسي أحمد الأبيض فقد قال إن الاجتماع له أكثر من أهمية في هذه المرحلة، وربط الأبيض أهمية الاجتماع بتصريحات المسؤولين الأميركيين الأخيرة حول العراق ومساعي واشنطن لتقويض الدور الإيراني في العراق والمنطقة.

تصريحات المسؤولين في التقرير الصوتي التالي: