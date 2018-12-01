العراق.. السيول تجتاح مناطق في الموصل

أعلنت محافظة نينوى السبت حالة الطوارئ في الموصل بعدما تعرضت 22 منطقة سكنية للغرق جراء الأمطار والسيول التي اجتاحت المدينة، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء العراقية عن مصدر في الدفاع المدني في نينوى.

وذكرت الوكالة أنه تم إجلاء جميع السكان من مناطقهم، التي تعرضت للغرق، فيما تم إعلان حالة الاستنفار بسبب الأمطار والسيول القادمة من الجهة الغربية.

وقالت وسائل إعلام محلية إن أربعة أشخاص قتلوا جراء الفيضانات والسيول، لكن دائرة صحة محافظة نينوى نفت تسجيل أي حالة وفاة لمصابين بالغرق، بحسب وكالة الأنباء العراقية.