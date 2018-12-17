العراق.. التصويت على الوزارات الشاغرة الثلاثاء

قالت هيئة رئاسة البرلمان العراقي في بيان الإثنين إن مجلس النواب سيعقد جلسة جديدة الثلاثاء لاستكمال التصويت على مرشحي الكابينة الوزارية.

وكانت جلسة البرلمان التي عقدت في الرابع من الشهر الجاري وخصصت للغرض ذاته شهدت "حالة من الفوضى" حالت دون التصويت على المرشحين لعدد من الحقائب الوزارية، حسب ما أعلن في حينه رئيس الوزراء عادل عبد المهدي.

وعطل نواب غاضبون جلسة البرلمان، وأشارت وسائل إعلام محلية إلى حدوث مشادات بين بعض النواب، ما اضطر عبد المهدي والمرشحين الذين كانوا معه إلى مغادرة مبنى البرلمان.

ولا تزال ثماني وزارات في حكومة عبد المهدي شاغرة، لكن الخلاف الأبرز يدور حول مرشحي وزارتي الداخلية والدفاع.