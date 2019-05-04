العراق.. إحباط 'أكبر' مخطط لتنظيم داعش

أعلنت السلطات العراقية السبت إحباط "أكبر" مخطط لإعادة تشكيل خلايا جديدة تابعة لداعش في البلاد من عناصر التنظيم الفارين من سوريا.

وقالت خلية الصقور الاستخبارية التابعة لوزارة الداخلية إن قوات الأمن العراقية تمكنت خلال العملية من قتل عدد من عناصر داعش القادمين من سوريا.

وأوضحت الخلية لصحيفة "الصباح" شبه الرسمية أنها "ستكشف لاحقا عن تفاصيل العملية وإفادات عناصر داعش المعتقلين، وكيفية هروبهم مع زعيمهم "أبو بكر البغدادي" من مناطق في سوريا خلال العمليات السرية".

وكانت قوات سوريا الديمقراطية التي تدعمها الولايات المتحدة أعلنت في 23 آذار/مارس الماضي القضاء التام على "خلافة" تنظيم داعش، بعد السيطرة على الباغوز آخر جيوبه عند الضفاف الشرقية لنهر الفرات في سوريا.

ويعتقد أن العديد من عناصر داعش تمكنوا من الفرار من الباغوز باتجاه المناطق الصحراوية التي تفصل بين العراق وسوريا.