'العدل الدولية' تلزم الإمارات بحماية حقوق المواطنين القطريين

طالبت محكمة العدل الدولية السلطات الإماراتية بضمان حقوق المواطنين القطريين في خضم أزمة خليجية محتدمة.

وأصدرت المحكمة الاثنين قرارها في شكوى قطرية ضد الإمارات، اتهمتها بـ"انتهاك حقوق الإنسان".

وكانت الإمارات والسعودية والبحرين ودول أخرى قد قطعت علاقاتها مع قطر في 7 حزيران/يونيو 2017، واتهمتها بدعم الإرهاب.

ومنحت الإمارات حينها المواطنين القطريين 14 يوما لمغادرة الإمارات.

وطالبت المحكمة الدولية الإمارات بتنفيذ إجراءات "ذات طبيعة ملزمة" تشمل إعادة لم شمل العائلات القطرية التي تضررت من الإجراءات الإماراتية، والسماح للطلاب القطريين باستكمال دراستهم في الإمارات، والسماح للرعايا القطريين الذي تضرروا باللجوء إلى القضاء الإماراتي.

ووجدت المحكمة أن القطريين في الإمارات أجبروا على ترك منازلهم دون إمكانية العودة إليها، وأن الإجراءات الإماراتية استهدفت الرعايا القطريين دون سواهم، وأن الإمارات لم تتخذ إجراءات للتراجع عن القرارات التي أصدرتها بحق الرعايا القطريين.