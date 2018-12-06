العجز التجاري بأعلى مستوى في 10 سنوات

ارتفع العجز التجاري الأميركي قرابة مليار دولار في تشرين الأول/أكتوبر ليصل إلى أعلى مستوى له خلال 10 سنوات، وفقا لبيانات رسمية صدرت الخميس.

وقالت وزارة التجارة الأميركية إن العجز التجاري زاد 1.7 في المئة ليبلغ 55.5 مليار دولار، مسجلا أعلى مستوياته منذ تشرين الأول/أكتوبر 2008 (60 مليار دولار).

وشهدت صادرات فول الصويا مزيدا من الانخفاض وارتفعت واردات السلع الاستهلاكية لمستوى قياسي.

وتراجعت صادرات السلع والخدمات 0.1 في المئة إلى 211 مليار دولار، بينما ارتفعت واردات السلع والخدمات 0.2 في المئة إلى 266.5 مليار دولار، مسجلة أعلى مستوياتها على الإطلاق.

وأظهرت بيانات أخرى الخميس أن أرباب العمل في القطاع الخاص عينوا عددا من العاملين أقل من المتوقع في تشرين الثاني/نوفمبر، وهو ما يشير إلى تباطؤ في نمو الوظائف.