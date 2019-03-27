الأردن.. العثور على نجل السفير الليبي ميتا

عثرت الأجهزة الأمنية الأردنية الأربعاء على جثة نجل السفير الليبي في عمان مصابا بطلقة واحدة في الرأس بينما أشارت التحقيقات الأولية إلى انتحاره، على ما أفاد مصدر أمني.

ونقلت وكالة فرانس برس عن مصدر أمني قوله إن "الأجهزة الأمنية عثرت الأربعاء على حسن محمد حسن البرغثي داخل سيارة وهو مصاب بطلقة واحدة في الرأس من مسدسه بعد إبلاغ عائلته عن تغيبه عن المنزل ليوم واحد".

وأشار إلى أنه "تم نقل الجثة إلى المركز الوطني للطب الشرعي لتشريحها، بينما تشير التحقيقات والمؤشرات الأولية إلى حالة انتحار".

وأوضح المصدر إلى أن "البرغثي وهو نجل السفير الليبي في عمان كان يعاني من الاكتئاب، وتغيب عن منزله من أمس الثلاثاء".

ولم تعلق السفارة الليبية في عمان على الحادثة.