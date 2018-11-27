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العثور على مقبرة جماعية جديدة في الرقة

عمال سوريون يحملوث جثة تم انتشالها من مقبرة جماعية في الرقة

أفاد مسؤول محلي في الرقة بانتشال أكثر من 500 جثة من واحدة من أكبر المقابر الجماعية قرب المدينة، التي كانت المعقل السابق لتنظيم داعش في سوريا.

ونقلت وكالة أسوشييتد برس عن حمود الشواخ، وهو مسؤول يشارك في العمل الجاري، القول إنه تم انتشال 516 جثة يعتقد أنها لمسلحين في داعش ومدنيين.

وتقع المقبرة الجماعية في منطقة البانوراما في الرقة، ويعتقد أن بها حوالي 1500 جثة.

وتقوم مجموعات محلية بانتشال الجثث في الرقة ومحيطها منذ طرد داعش، وقد تم العثور على تسع مقابر جماعية حتى الآن.

وقالت الوكالة إن أحد فرق الاستجابة في الرقة وطبيبا شرعيا يجرفون الأوساخ بعناية للبحث عن الجثث التي يعتقد أنها دفنت في تلك المقبرة خلال الأيام الأخيرة من حملة تحرير الرقة.

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