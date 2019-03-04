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من أميركا

العثور على جثة طفلة فقدت الجمعة بألاباما

صورة أمبرلي بارنيت نشرتها والدتها على حسابها في فيسبوك

عثرت السلطات في ولاية ألاباما على جثة طفلة في الحادية عشرة من عمرها، كانت قد فقدت الجمعة، حسب وكالة أسوشيتد برس.

وأعلنت الشرطة في مقاطعة ديكالب عثورها على جثة أمبرلي بارنيت، ولم يتم الكشف عن سبب الوفاة.

وكانت عائلة بارنيت قد أبلغت السلطات الجمعة فقدانها بعد أن كانت في منزل أحد الأقارب.

ورفضت الشرطة الإفصاح عن مكان العثور على الجثة أو أية تفاصيل تتعلق بموت بارنيت، مشيرة إلى أن تحقيقات جارية تجرى حاليا.

وقالت والدة الطفلة جانيت في تصريحات لوسائل إعلام أنها بانتظار نتائج التحقيقات لمعرفة ما حصل لابنتها.

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