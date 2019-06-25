العثور على طفلة في حقيبة بلاستيكية

عثرت الشرطة في مقاطعة فورسيش بولاية جورجيا على رضيعة، تُركت داخل حقيبة بلاستيكية في غابة، وقد كانت على قيد الحياة عند إنقاذها.

وأظهرت لقطات فيديو التقطها عناصر الشرطة خلال إنقاذ الرضيعة في السادس من يونيو الجاري، قيام شخص بفتح كيس بلاستيكي كانت بداخه بينما كانت تتدلى منها بقايا الحبل السري والمشيمة.

شاهد الفيديو:

ونقلت الطفلة التي أطلق عليها اسم "إنديا" بعد وضعها داخل بطانية، إلى المستشفى، في حين فتحت الشرطة تحقيقا وناشدت سكان المنطقة إفادتها بأية معلومات قد تساعد في التحقيق.

وبدأت القصة عندما سمع أطفال في المنطقة صوت صراخ رضيع، فأبلغوا ذويهم الذين حضروا إلى المكان ووجدوا الطفلة واتصلوا على الفور بالشرطة.

وقال مكتب شريف المقاطعة إن الولاية أقرت قانونا يوفر حماية للأطفال من مثل هذه الحوادث، إذ يمكن للأم أن تترك طفلها قبل بلوغه 30 يوما في أي من دور الرعاية الصحية أو مستشفيات الولادة في الولاية دون أن يتم مقاضاتها.