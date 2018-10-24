اعتراض طردين مشبوهين أرسلا إلى منزلي كلينتون وأوباما

قال جهاز الخدمة السرية الأربعاء إنه اعترض طردين مشبوهين موجهين إلى منزل الرئيس الأسبق باراك أوباما في العاصمة واشنطن ومنزل المرشحة الديموقراطية لانتخابات 2016 الرئاسية هيلاري كلينتون في نيويورك.

وأصدر الجهاز بيانا أوضح فيه أن تحقيقا واسع النطاق فتح على مستوى السلطات الفدرالية والمحلية.

BREAKING: Secret Service intercepts suspicious packages addressed to the residences of former President Obama and former First Lady Hillary Clinton. Working with our law enforcement partners on the investigation. Our Statement: https://t.co/lJdTn04KmI — U.S. Secret Service (@SecretService) October 24, 2018

وأوضح مسؤول في الجهاز أن شرطة الخدمة السرية تعاملت مع الطردين كقنبلتين محتملتين موضحا ألا أحد من أسرة أوباما أو كلينتون كان في خطر.

ونفى الجهاز في بيان تقريرا نشرته شبكة "سي أن أن" حول اعتراض طرد مماثل أرسل للبيت الأبيض.

وكانت "سي أن أن" ألعلنت كذلك أن طرودا مشبوهة أرسلت إلى مكتب الشبكة في نيويورك، والذي تم إخلائه، وكذلك إلى مركز "تايم وارنر" التجاري بالمدينة.

وتأتي الأنباء عن الطرود المشبوهة، بعد يوم على إعلان الشرطة العثور على ما يبدو أنها عبوة ناسفة في صندوق بريد خارج منزل الملياردير جورج سوروس، المعروف بتوجهاته الليبرالية في نيويورك.