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بالصور.. العثور على رفات مستكشف أستراليا

تمثال برونزي للكابتن ماثيو فليندرز في لندن

عثر في لندن على رفات مستكشف أستراليا الكابتن ماثيو فليندرز قرب محطة أيوستن للقطارات.

ويقوم فريق عمل يضم باحثي آثار بإزالة رفات المدفونين في سانت جيمس من أجل شق طريق لسكة حديدية جديدة لقطار HS2 الذي سيربط لندن بمدينة بيرمنغهام.

ووجد الفريق رفات الكابتن فليندرز مع 40 ألف هيكل عظمي في مدفن سانت جيمس، إذ تم التعرف عليه عن طريق لوحة تعريفية من الرصاص وضعت على سطح نعشه.

صفيحة الرصاص التي تشير إلى رفات الكابتن ماثيو فليندرز
صفيحة الرصاص التي تشير إلى رفات الكابتن ماثيو فليندرز

وكان فليندرز قد أبحر على متن سفينة "أتش أم أس إنفستيغيتور" في 22 تموز/ يوليو عام 1802، ووصل إلى الجزيرة التي أطلق عليها اسم أستراليا في 9 حزيران/ يونيو 1803.

مكان رفات الكابتن ماثيو فليندرز
مكان رفات الكابتن ماثيو فليندرز

وكان يرافق الكابتن قط يحمل اسم "تريم"، نجا من العواصف والغرق، ولكن تم أكله في إحدى الرحلات، وهناك تمثال برونزي له في محطة أيوستن للقطارات.

مدفن سانت جيمس
مدفن سانت جيمس

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